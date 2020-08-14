Семья российской исполнительницы Валентины Легкоступовой рассказала о непоправимой трагедии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее дочь Аннет Бриль в Instagram.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост сопровождался снимком Легкоступовой, который был сделан на фотосессии.

Легкоступова стала известна благодаря песне "Ягода-малина", однако в 90-х она резко утратила популярность. Сама певица в упадке своей карьеры обвиняла Аллу Пугачеву. По словам Валентины, Примадонна небрежно упомянула ее в одном из интервью, что «сыграло роковую роль» в дальнейшей судьбе.

Напомним, что правоохранители называли основной причиной госпитализации Легкоступовой падение в ванной. По предварительным данным, певица был в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего не удержала равновесие.

Несмотря на все усилия медиков, у Легкоступовой были зафиксированы осложнения.

При этом концертный директор исполнительницы Юрий Фирсов обвинил в трагедии детей певицы. По его словам, они якобы были готовы "с лица земли стереть"

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