Состояние певицы Валентины Легкоступовой резко ухудшилось, подозрение пало на ее нового мужа

Как передает Politeka.net, российское издание "СтарХит" приводит версии произошедшего от возлюбленный и дочери исполнительницы.

Спустя месяц после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым певицу нашли в московской квартире с тяжелой травмой головы. Накануне происшествия оба супруга несколько дней пили и не отвечали на звонки. Сначала обоих увезли на "скорой" в наркологическую клинику, где у певицы диагностировали субдуральное кровоизлияние и сильный ушиб мозга. По данным источников, Валентине сделали экстренную операцию, но она впала в кому. Якобы, звезда сама не дышит - подключили к аппарату искуственной вентиляции легких.

Дочь исполнительницы Аннета Бриль рассказала правоохранителям свою версию. Сейчас она находится рядом с мамой и не желает общаться с журналистами.

"7 августа я пришла в квартиру мамы. Там был беспорядок, сама она и ее муж были сильно пьяны. На лице мамы я увидела кровоподтеки, после чего решила забрать ее к себе", - заявила Аннета и добавила, что сначала не хотела раздувать скандал и назвала медикам вымышленную фамилию.

По данным источников, Юрий Фирсов сбежал из клиники, но 12 августа его задержала полиция. Следствие не исключает, что именно муж проломил голову Валентине Легкоступовой. Сам он уверяет, что знаменитость получила травму случайно.

"Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу", - заявил Фирсов. - "Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать".

В СМИ также появилась версия о том, что яхтсмен постоянно ссорился с сыном Легкоступовой от предыдущего брака. Якобы, именно поэтому Валентина в последнее время избегала общения с близкими.

Легкоступова стала известна благодаря песне "Ягода-малина", однако в 90-х она резко утратила популярность. Сама певица в упадке своей карьеры обвиняла Аллу Пугачеву. По словам Валентины, Примадонна небрежно упомянула ее в одном из интервью, что «сыграло роковую роль» в дальнейшей судьбе. Также ходили слухи, будто Алла Пугачева рассердилась, что Илья Резник и Раймонд Паулс отдали песню «Двое» Легкоступовой, и решила помешать успеху тогда еще молодой конкурентки.

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