39-річний комік Гарік Харламов викликав фурор в мережі одним яскравим фото
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram знімок, на якому постав з учасниками групи "Little Big", яка перемогла в російському відборі на "Євробачення" цього року.
Гарік і його друзі позували на тлі мальовничого озера, тримаючи в руках виловлену рибу. Улов у коміка виявився куди менше, ніж у його товаришів, проте головною темою обговорення стала схожість співака Іллі Прусікіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який, як відомо, на сьогодні тримається на волосині від того, щоб не стати ізгоєм у власній країні.
Користувачі кинулися з жаром коментувати фото:
"Я подумав що Лукашенко з вами на рибалці"
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"З Лукашенком на рибалці )))"
"Я думав це Лукашенко 😆"
"Коли Ілліч став Лукашенком?"
"Навіщо Лукашенко взяв з собою на риболовлю?"
"А шо бацька там робить 😂"
"Люди на барикадах...а ці ...на рибалці"
"Люди в чорному ☺️ ️ "
"Коменти вогонь 😂"
Раніше ми повідомляли, з'явилися чутки, що після розставання з актрисою Христиною Асмус Харламов закрутив роман з гарячою блогеркою Яною Кошкіною.
Остання часто ділиться в Instagram знімками у відвертих нарядах і позах. На одному з них красуня позує в чорній коротенькій сукні і туфлях. Образ зірка доповнила сорочкою, яку спокусливо приспустила. На іншому фото Кошкіна виставила напоказ неосяжний бюст в нескромному декольте. Дівчина позбулася ліфчика, підкресливши своє багатство.
Нагадавши, Христина Асмус зізналася в коханні відомому красунчику, фото
А ще Politeka писала, що на тлі розлучення з Христиною Асмус Харламова жорстко підставили
Також Politeka повідомляла, що Харламов закликав Лукашенка перестати розстрілювати власний народ