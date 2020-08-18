39-річний комік Гарік Харламов викликав фурор в мережі одним яскравим фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram знімок, на якому постав з учасниками групи "Little Big", яка перемогла в російському відборі на "Євробачення" цього року.

Гарік і його друзі позували на тлі мальовничого озера, тримаючи в руках виловлену рибу. Улов у коміка виявився куди менше, ніж у його товаришів, проте головною темою обговорення стала схожість співака Іллі Прусікіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який, як відомо, на сьогодні тримається на волосині від того, щоб не стати ізгоєм у власній країні.

Користувачі кинулися з жаром коментувати фото:

"Я подумав що Лукашенко з вами на рибалці"

"З Лукашенком на рибалці )))"

"Я думав це Лукашенко 😆"

"Коли Ілліч став Лукашенком?"

"Навіщо Лукашенко взяв з собою на риболовлю?"

"А шо бацька там робить 😂"

"Люди на барикадах...а ці ...на рибалці"

"Люди в чорному ☺️ ️ "

"Коменти вогонь 😂"

Раніше ми повідомляли, з'явилися чутки, що після розставання з актрисою Христиною Асмус Харламов закрутив роман з гарячою блогеркою Яною Кошкіною.

Остання часто ділиться в Instagram знімками у відвертих нарядах і позах. На одному з них красуня позує в чорній коротенькій сукні і туфлях. Образ зірка доповнила сорочкою, яку спокусливо приспустила. На іншому фото Кошкіна виставила напоказ неосяжний бюст в нескромному декольте. Дівчина позбулася ліфчика, підкресливши своє багатство.

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