Колишня дружина українського артиста Віктора Павлика Лариса Созаєва після втрати сина і скандалів з новою пасією співака Катериною Реп'яховою видала пронизливу промову
Як передає Politeka.net, жінка опублікувала новий пост у себе на Фейсбук-сторінці, процитувавши психолога-філософа і письменницю Анну Кір'янову.
У тексті мова йде про те, що не варто "ладити з лиходіями".
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Користувачі підтримали Созаєву в коментарях:
"Гарно сказано..."
Нагадавши, стан Павлика після трагедії з сином нестабільний, Молода дружина не стрималася.
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.