Колишня дружина українського артиста Віктора Павлика Лариса Созаєва після втрати сина і скандалів з новою пасією співака Катериною Реп'яховою видала пронизливу промову

Як передає Politeka.net, жінка опублікувала новий пост у себе на Фейсбук-сторінці, процитувавши психолога-філософа і письменницю Анну Кір'янову.

У тексті мова йде про те, що не варто "ладити з лиходіями".

"Тому всі поради "порозумітися" з тим, хто безпричинно напав на вас і хоче заподіяти зло: обікрасти, образити, зайнятися любов'ю проти вашого бажання, - це дурні поради. Або підлі. Їх дають ті, хто вже "порозумілися". І перетворилися в рабів або в лиходіїв. Але називають себе "толерантними", "миролюбними", "добрими"... Не треба знаходити спільну мову з негідниками і злодіями. Самі станете такими же", - йдеться в повідомленні.

Користувачі підтримали Созаєву в коментарях:

"Гарно сказано..."

"Ви сильна жінка і в той же час слабка. Один Господь Бог знає, яка ви. Ви мудра, залишайтеся собою, Господь не залишить без своєї милості, забравши найдорожче. Дуже співчуваю"

"Сильно"

"Дуже сильно і справедливо! Дівчинка моя, я завжди поруч з тобою, ти знаєш - це моя глибока життєва філософія, про що написано.... У цьому житті з людьми по-людськи, а з бл-ми - по бл-ки"

"Дуже і дуже!"

Нагадаємо, після смерті через рак 21-річного Павла Павлика, нова дружина його батька Реп'яхова, в чорному одязі, виклала кілька постів в "сторіз" в Instagram, в яких заявила, що "ми повинні ще комусь доводити, що нам дійсно погано, що Віктору погано. Тобто він повинен вести себе так, щоб хтось не подумав "А раптом йому не погано". Розумієте, в чому абсурд?"

Созаєва різко відреагувала на цю заяву, поширивши в мережі вимогу до Реп'яхової "не ганьбитися", так як насправді Павло її "терпіти не міг", а тому і показушно страждати теж не варто. Правда, надалі екс-дружина Павлика видалила цей пост.