Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о том, как певец держится после смерти сына

Девушка, которая в мае этого года вышла замуж за 54-летнего артиста, рассказала о переживаниях мужа в разделе Сториз своего Инстаграм.

Так, Репяхова призналась, что Павлик переживает утрату сына очень тяжело. По ее словам, состояние певца сейчас «нестабильное».

Девушка отметила, что иногда артист отвлекается, однако затем снова плачет или рассматривает фотографии сына.

«Может отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это может в секунду прекратиться и он просто начинает сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, тяжело», - рассказала девушка.

Отметим, что на момент смерти Павла сама Репяхова отдыхала с матерью в Болгарии. После новостей о трагедии она сообщила, что постарается вернуться в Украину раньше. Девушка также сделала свой аккаунт в Инстаграм закрытым после печального известия.

Напомним, что 7 августа стало известно о том, что Павел Викторович Павлик ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Спустя несколько часов народный артист Украины коротко написал о своей утрате: "Покойся с Богом, сынок, Ты теперь мой Ангел аминь". В дополнение он прикрепил видеоклип на песню "Кохаю я Тебе мій Ісус".

С 2018 года Павел безуспешно боролся с тяжелой болезнью - саркомой позвонков. Он прошел несколько курсов химиотерапии, однако лечение оказалось безуспешным, и парень от него отказался. В конце июля молодой человек оказался в хосписе, где и провел последние дни.

Напомним, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына: "Ему уже не больно".

Как сообщала Politeka, сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание.

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