Як це мило!

Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився перед шанувальниками яскравою грою з дочкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Намасте! Рідненькі", - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ткач позує поруч з дочкою. Обидва оздоблені під "індіанців". Шанувальники зірки яскраво сприйняли витівку кумира, про що говорять коментарі під постом.

«Вождь червоношкірих! Моргни, якщо ти в заручниках», «відразу згадується фільм «Слуга народу», «боже, які красиві», «Команчі вийшли на стежку війни», «картина маслом», «Ткач красень - так з дитиною займатися треба вміти», «Юрчик,шо заснув????А Лизок молодець не розгубилася», «Кхола! мир вам червоношкірі брати і діти», «ну ви даєте», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що зірка студії» Квартал 95 " Юрій Ткач показав шанувальникам підрослу дочку під час відпочинку

"Ну як можна такому відмовити?» , - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах його дочка Ліза визирає з-під столу, зробивши зворушливе обличчя. Дівчинка таким чином вирішила попросити у тата лимонаду. Це стало причиною бурхливих коментарів.

Нагадаємо, що Ткач з "Кварталу 95" похвалився своєю "хаткою", фото облетіло мережу: "крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з "Кварталу 95": "зовсім скоро ми…".

Також Politeka писала, що Юрій Ткач похвалився новим досягненням на карантині:"такий потужний".