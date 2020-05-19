Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился снимком на фоне украинской хаты и объявил о скором старте съемок нового сезона популярного сериала

Известный украинский артист известен многим не только по своим выступлениям на сцене в юмористических шоу, но и по сериалу «Однажды под Полтавой», в котором он выполняет роль Юрчика – одного из главных героев.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм комик анонсировал предстоящее начало съемок новых сезонов сериала. Так, Ткач поделился своей фотографией, на которой он стоит рядом с традиционной украинской хатой.

«Знакомая хатка? Скоро стартуют съемки новых сезонов «Однажды под Полтавой», - написал артист.

Украинцы бурно отреагировали на эту новость.

«Ураааа жду шо капець», «Мой любимый актер», «Классно будем ждать», «Юрчик вы круче всех) Даже круче Зеленского! Вы мой кумир», «Ура, снова будем ржать)», «довел жену? Жена все-таки выгнала?», «Юра жильцов уже выселили?», - пишут в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Ткач опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео с сенсационным заявлением.

"Поменял жену))) Как вам такой вариант?)))", - сообщил Юрий в подписи.

Находясь на улице, юморист предстал в ярко-желтой вышиванке. После слов "короче, был сегодня на базаре и взял себе новую жену", Юрий показал роскошную блондинку.

"Чуть-чуть не привык еще...", - добавил артист, хвастаясь красоткой.

Примечательно, что "новой женой" оказалась его супруга Виктория. Таким поступком Юрий сделал возлюбленной комплимент - как и весна, девушка просто расцвела.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

Как сообщала Politeka, раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"