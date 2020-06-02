Звезды юмористической студии «Квартал 95» Юрий Ткач и Ирина Сопонару поразили трогательным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Уже совсем скоро мы начинаем съемку нашей любимой Полтавы!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ткач позирует с Сопонару. Которая элегантно на него облокотилась. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вы очень красивые», «очень классно играете! Молодцы», «ура!», «Ира, ну ты прямо бомба!», «вы просто супер!», «Вы лучшее», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, чему научился за время самоизоляции на карантине.

Популярный украинский юморист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Ткач стоит на сцене одного из шоу «Квартала», демонстрируя свой талант обращения с мячом: артист крутит его на одном пальце. Судя по его выражению лица, это дело требовало серьезной концентрации.

Поклонники активно комментируют достижение артиста.

«Вы очень классный», «Юрчик, не клей это не надежно. Надо на шурупы», «Где клей такой нашли мощный?», «Просто палец очень длинный», «Ну огонь!!! А клей какой, момент??», «Да, как я вижу Вам на карантине не скучно», - пишут люди.

«Я на карантине просто так не сидел…Приклеивал мяч к пальцу», - пошутил Ткач.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач показал двух главных красавиц в своей жизни: "Боже, какие вы...".

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