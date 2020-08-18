Как это мило!

Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался перед поклонниками яркой игрой с дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Намасте! Родненькие», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ткач позирует рядом с дочерью. Оба разукрашенные под «индейцев». Поклонники звезды ярко восприняли выходку кумира, о чем говорят комментарии под постом.

«Вождь краснокожих! Моргни, если ты в заложниках», «сразу вспоминается фильм «Слуга народа», «боже, какие красивые», «Команчи вышли на тропу войны», «картина маслом»,» Ткач красавчик - так с ребенком заниматься надо уметь», «Юрчик,шо заснул????А Лизок молодец не растерялась», «Кхола! мир вам краснокожие братья и дети», «Ну вы даете», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал поклонникам подросшую дочь во время отдыха

«Ну как можно такому отказать?», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах его дочь Лиза выглядывает из-под стола, сделав трогательное лицо. Девочка таким образом решила попросить у папы лимонада. Это стало причиной бурных комментариев.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".