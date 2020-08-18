Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался перед поклонниками яркой игрой с дочерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Намасте! Родненькие», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ткач позирует рядом с дочерью. Оба разукрашенные под «индейцев». Поклонники звезды ярко восприняли выходку кумира, о чем говорят комментарии под постом.
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«Вождь краснокожих! Моргни, если ты в заложниках», «сразу вспоминается фильм «Слуга народа», «боже, какие красивые», «Команчи вышли на тропу войны», «картина маслом»,» Ткач красавчик - так с ребенком заниматься надо уметь», «Юрчик,шо заснул????А Лизок молодец не растерялась», «Кхола! мир вам краснокожие братья и дети», «Ну вы даете», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал поклонникам подросшую дочь во время отдыха
«Ну как можно такому отказать?», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах его дочь Лиза выглядывает из-под стола, сделав трогательное лицо. Девочка таким образом решила попросить у папы лимонада. Это стало причиной бурных комментариев.
Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».
Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».
Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".