Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал поклонникам подросшую дочь во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну как можно такому отказать?», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах его дочь Лиза выглядывает из-под стола, сделав трогательное лицо. Девочка таким образом решила попросить у папы лимонада. Это стало причиной бурных комментариев.

«Вау, она так на вас похож», «ну что за милашка», «красоточка, вся в родителей», «красавица!», «чудо чудное», «боже, какой маленький ангел», «какая красивая семья, и доченька красавца», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился с поклонниками хорошей новостью.

У себя в Инстаграм он опубликовал фото, подтверждающее, что популярный сериал «Однажды под Полтавой» производства студии «Квартал 95», снова снимают. Актер поделился фото, на котором держит тарелку с подписью 10-11 сезон. Он рассказал, что после карантина съемочная группа наконец-то смогла приступить к съемкам продолжения сериала.

«Мы стартанули))) Пожелайте успеха))», - срочно обратился Ткач к своим поклонникам.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".