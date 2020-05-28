Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, чему научился за время самоизоляции на карантине

Популярный украинский юморист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Ткач стоит на сцене одного из шоу «Квартала», демонстрируя свой талант обращения с мячом: артист крутит его на одном пальце. Судя по его выражению лица, это дело требовало серьезной концентрации.

«Я на карантине просто так не сидел…Приклеивал мяч к пальцу», - пошутил Ткач.

Поклонники активно комментируют достижение артиста.

«Вы очень классный», «Юрчик, не клей это не надежно. Надо на шурупы», «Где клей такой нашли мощный?», «Просто палец очень длинный», «Ну огонь!!! А клей какой, момент??», «Да, как я вижу Вам на карантине не скучно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач известен многим не только по своим выступлениям на сцене в юмористических шоу, но и по сериалу «Однажды под Полтавой», в котором он выполняет роль Юрчика – одного из главных героев. На своей странице в Инстаграм он анонсировал предстоящее начало съемок новых сезонов сериала. Так, Ткач поделился своей фотографией, на которой он стоит рядом с традиционной украинской хатой.

«Знакомая хатка? Скоро стартуют съемки новых сезонов «Однажды под Полтавой», - написал артист.

Украинцы бурно отреагировали на эту новость.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач показал двух главных красавиц в своей жизни: "Боже, какие вы...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" внезапно поменял жену на новую красотку: "Как вам?".