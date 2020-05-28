Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, чему научился за время самоизоляции на карантине
Популярный украинский юморист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На снимке Ткач стоит на сцене одного из шоу «Квартала», демонстрируя свой талант обращения с мячом: артист крутит его на одном пальце. Судя по его выражению лица, это дело требовало серьезной концентрации.
«Я на карантине просто так не сидел…Приклеивал мяч к пальцу», - пошутил Ткач.
Долги за коммуналку бьют рекорды, но проблем можно избежать: за что украинцам разрешили не платить
Русская Кардашьян натянула на свои спелые "ягодки" маленький купальник: "Едва прикрывал..."
Денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ: что делать украинцам
Новые жесткие правила, небывалые доплаты и изменение курса доллара – главное за ночь
Поклонники активно комментируют достижение артиста.
«Вы очень классный», «Юрчик, не клей это не надежно. Надо на шурупы», «Где клей такой нашли мощный?», «Просто палец очень длинный», «Ну огонь!!! А клей какой, момент??», «Да, как я вижу Вам на карантине не скучно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ткач известен многим не только по своим выступлениям на сцене в юмористических шоу, но и по сериалу «Однажды под Полтавой», в котором он выполняет роль Юрчика – одного из главных героев. На своей странице в Инстаграм он анонсировал предстоящее начало съемок новых сезонов сериала. Так, Ткач поделился своей фотографией, на которой он стоит рядом с традиционной украинской хатой.
«Знакомая хатка? Скоро стартуют съемки новых сезонов «Однажды под Полтавой», - написал артист.
Украинцы бурно отреагировали на эту новость.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть.
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач показал двух главных красавиц в своей жизни: "Боже, какие вы...".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" внезапно поменял жену на новую красотку: "Как вам?".