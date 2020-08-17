Легендарна українська виконавиця Наталія Могилевська блиснула розкішною фігурою під час танцю на вечірці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Закулісся...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Могилевська позує в білосніжному міні, ефектно демонструючи розкішну фігуру. При цьому разом з нею в «клітці» танцює чоловіки в одних шортах. Завдяки тому, що в якийсь момент наряд співачки розкрився, в кадр потрапили значні груди кумира мільйонів.

Уточнимо, що пост красуня супроводжувала хештегом «Біла вечірка». А її шанувальники прийшли в захват від ідеального тіла кумира.

«Гаряча леді», «вогонь! Дуже стильно», «це просто вау», « стильно і червоно», «вам дуже йде блонд», «це дууууже стильно і красиво», «суперська», «помолодшала Наташа, і пустилася в танок до красенів», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Наталя Могилевська похвалилася розкішною фігурою в яскравому вбранні. Так, на них Могилевська позує в яскравому костюмі, який вирішила розкрити і посвітити досконалою фігурою.

Нагадаємо, що Могилевська в міні пристрасно притулилася до молодого красеня: "Вогонь жінка».

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