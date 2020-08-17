Представник бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула формами під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Фернандо де Норонья-Січень 2020 року», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку красуня в тісному купальнику зігнулася до непристойності, блиснувши ідеальною талією і пружними формами. Це привело в захват її шанувальників, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
Намоклий Кіркоров в плавках влаштував переполох в Туреччині, відео облетіло мережу: "Тільки клізму не робіть"
Долар після вихідних впаде у прірву, НБУ здивує змінами: до чого готуватися українцям
50-річна Ірина Білик влаштувала спеку в компанії молодих красенів, пікантні кадри: "Незрівнянна!"
«Пекуча красуня», «вау, мама мія», «вигини королівські», «дуже гаряче. А після цього фото стало ще спекотніше», «ти ніби з моїх снів вийшла», «ох, ці форми. Балдію від тебе», «ти неймовірно красива! Полонила мене», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що всесвітньо відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе на прогулянці
На фото красуня здалася в берцах і коротких шортиках. Образ Жизель доповнила футболкою, а обличчя закрила маскою. Олівейра стояла на одній з вулиць Нью-Йорка, спершись об стовп. На фото можна легко побачити довжину ніг дівчини, яка їх не ховала від фанатів.
"Тільки мій маття з льодом і я", - написала Жизель під фотографією в Instagram.
Нагадавши, модель "Victoria's Secret" полонила своїми апетитними розмірами в чорній білизні
Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret пікантно закинула ніжку, засвітивши зайве
А ще Politeka повідомляла, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret зухвало вигнулася в крихітному купальнику