Представник бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула формами під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Фернандо де Норонья-Січень 2020 року», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку красуня в тісному купальнику зігнулася до непристойності, блиснувши ідеальною талією і пружними формами. Це привело в захват її шанувальників, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

«Пекуча красуня», «вау, мама мія», «вигини королівські», «дуже гаряче. А після цього фото стало ще спекотніше», «ти ніби з моїх снів вийшла», «ох, ці форми. Балдію від тебе», «ти неймовірно красива! Полонила мене», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що всесвітньо відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе на прогулянці

На фото красуня здалася в берцах і коротких шортиках. Образ Жизель доповнила футболкою, а обличчя закрила маскою. Олівейра стояла на одній з вулиць Нью-Йорка, спершись об стовп. На фото можна легко побачити довжину ніг дівчини, яка їх не ховала від фанатів.

"Тільки мій маття з льодом і я", - написала Жизель під фотографією в Instagram.

Нагадавши, модель "Victoria's Secret" полонила своїми апетитними розмірами в чорній білизні

Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret пікантно закинула ніжку, засвітивши зайве

А ще Politeka повідомляла, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret зухвало вигнулася в крихітному купальнику