Известная модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила идеальной фигурой в смелом костюме

У себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, передает Politeka.net. Модель развалилась на полу в пикантной позе. На ней была одета меховая пижама с очень короткими шортиками. Девушка сидела на полу, запрокинув ножку. Красотка частично засветила свою аппетитную «пятую точку» и соблазнительные бедра. Стоит отметить, что в таком костюме модель смотрелась очень мило. Рядом с ней лежала собачка.

Как известно, Жизель Оливейра любит устраивать фотосессии в домашних условиях. На карантине она регулярно красилась, наряжалась и фотографировалась, чтобы ежедневно радовать своих поклонников.

Всего за 10 минут ее новый пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра покрасовалась в коротеньких шортиках, оголив свои невероятно красивые ножки. Девушки присела, широко расставив ноги. Поза получилась очень горячей.

Кроме этого, недавно модель поделилась яркими фотографиями с отдыха. Жизель, которая работала с брендом нижнего белья и купальников, показала свою невероятную фигуру в радужном бикини. Звезда засветила пресс, стройные ножки и красивую грудь.

Напомним, что Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

А еще Politeka сообщала, что Жизель Оливейра дерзко выгнулась в крошечном купальнике: «от этих форм становится жарко».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поразила образом хищницы, сбросив белье: "Просто пушка".