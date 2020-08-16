Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя на прогулке

На фото красотка показалась в берцах и коротких шортиках. Образ Жизель дополнила футболкой, а лицо закрыла маской. Оливейра стояла на одной из улиц Нью-Йорка, облокотившись об столб. На фото можно легко увидеть длину ног девушки, которая их не прятала от фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Только мой маття со льдом и я", - написала Жизель под фотографией в Инстаграм.

Пользователи поставили множество лайков и засыпали красотку комплиментами:

"Люблю эту съемку", "Детка", "Я так не играю", "Прекрасно", "Очень простая, моя мамочка", "Я люблю твои туфли", "Ты приехала в Нью-Йорк? Хорошо выглядишь", "Цепи экипировки, которые я решительно украл", "Определенно другая атмосфера", "Привет, ты просто идеальная принцесса", "Ты такая красивая", "Прекрасный вид, глаз не оторвать", "Безумно красивая".

Писалось, что 27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, ангел "Victoria’s Secret", покорила сердца публики новым откровенным образом.

Изюминкой наряда стали симпатичные завязочки на животе. Жизель избавилась от лифчика ради этого сочного снимка, а также приняла жаркую позу, которая будоражит фантазию, прислонившись к стене аппетитной "пятой точкой".

Напомним, модель "Victoria’s Secret" пленила своими аппетитными размерами в черном белье

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