Представитель бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула формами во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Фернандо де Норонья-январь 2020 года», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке красотка в тесном купальнике изогнулась до неприличия, сверкнув идеальной талией и упругими формами. Это привело в восторг ее поклонников, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Жгучая красотка», «вау, мама мия», «изгибы королевские», «очень горячо. А после этого фото стало еще жарче», «ты будто из моих снов вышла», «ох, эти формы. Балдею от тебя», «ты невероятно красивая! Пленила меня», - пишут они.

До этого сообщалось, что всемирно известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя на прогулке

На фото красотка показалась в берцах и коротких шортиках. Образ Жизель дополнила футболкой, а лицо закрыла маской. Оливейра стояла на одной из улиц Нью-Йорка, облокотившись об столб. На фото можно легко увидеть длину ног девушки, которая их не прятала от фанатов.

"Только мой маття со льдом и я", - написала Жизель под фотографией в Инстаграм.

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