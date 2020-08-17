Представитель бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула формами во время отдыха на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Фернандо де Норонья-январь 2020 года», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке красотка в тесном купальнике изогнулась до неприличия, сверкнув идеальной талией и упругими формами. Это привело в восторг ее поклонников, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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«Жгучая красотка», «вау, мама мия», «изгибы королевские», «очень горячо. А после этого фото стало еще жарче», «ты будто из моих снов вышла», «ох, эти формы. Балдею от тебя», «ты невероятно красивая! Пленила меня», - пишут они.
До этого сообщалось, что всемирно известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя на прогулке
На фото красотка показалась в берцах и коротких шортиках. Образ Жизель дополнила футболкой, а лицо закрыла маской. Оливейра стояла на одной из улиц Нью-Йорка, облокотившись об столб. На фото можно легко увидеть длину ног девушки, которая их не прятала от фанатов.
"Только мой маття со льдом и я", - написала Жизель под фотографией в Инстаграм.
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