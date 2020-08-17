Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в незвичному вигляді

На кадрах красуня відразу була в чоботях, джинсовій спідниці, топі і сорочці. Волосся Бузова зібрала в хвіст, позуючи на в роздягальні Льодового палацу. Ольга через кілька секунд кинула ковзани в повітря, в цей момент стався перехід, і зірка вже опинилася в іншому одязі і на ковзанах. Телеведуча потанцювала перед камерою, а після пішла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайків і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "неможливо відірвати взляд, камеру трохи ближче".

Ми писали, що відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в незвичайному домашньому вигляді.

Кілька годин тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка показала, як відправляється на тренування. Справа в тому, що Ольга візьме участь в російському шоу "Танці на льоду", раніше учасницею якого стала телеведуча Регіна Тодоренко.

Повідомлялося, що російська телеведуча і співачка Ольга Бузова блиснула ідеальною фігуркою в купальнику.

Дівчина розповіла шанувальникам, що це останній день її відпустки, тому їй вже потрібно збирати речі. Бузова мало не розплакалася, розповідаючи, що їй завжди шалено сумно, коли доводиться їхати додому.

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