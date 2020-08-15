Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова снова оказалась объектом насмешек

В этот раз артистка опозорилась тем, как крестилась перед выходом на сцену. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал «НеМалахов».

На записи Ольга в концертном наряде волнуется перед выходом к публике и активно осеняет себя крестным знамением. Однако, как оказалось, крестится она как-то по-особенному.

«Лоб-лево-право, лоб-лево-право, какой позор! кто-нибудь, научите богохульницу Бузову креститься! Батюшка онлайн, ау, вы здесь?», – подписал видео автор публикации.

И тут же он добавил пару картинок о том, как нужно правильно креститься, и значение каждого движения руки при крестном знамении.

Ранее мы рассказывали о том, что ресторанный бизнес Бузовой понес серьезные убытки. Как известно, в 2018 году она стала владелицей сети ресторанов, которая получила название «Бузфуд». Для того, запустить роботу завдений общественного питания, артистке пришлось вложить около 10 миллионов рублей (3,7 миллиона гривен).

Рестораны звезды реалити-шоу «Дом-2» располагались на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на масштабные финансовые вложения, сеть ушла в минус уже на второй год работы.

В связи с этим Бузовой пришлось закрыть одно из своих заведений еще в прошлом году. Как оказалось, в то время звезда потеряла целых 19 миллионов рублей.

Мы также писали, что певица похвасталась очередным достижением в своей жизни. У себя в Инстаграм артистка рассказала, что снялась для обложки модного журнала. Но обложка оказалась не простой, а в виде ролика. Певицу нарядили в черное классическое платье и сделали модную укладку. Она позировала на камеру, смеялась и была счастлива.

Напомним, что Бузова огорошила видом в одном лифчике посреди улицы.

А еще Politeka писала, что скандальная Бузова сцепилась с известной актрисой прямо на сцене, Киркоров бросился на помощью.

Также Politeka сообщала, что бесстыдная Бузова сверкнула прелестями в мини-бикини, засветив самые сладкие места.