Известная российская телеведущая Ольга Бузова похвасталась очередным достижением в своей жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка рассказала, что снялась для обложки модного журнала. Но обложка оказалась не простой, а в виде ролика. Певицу нарядили в черное классическое платье и сделали модную укладку. Она позировала на камеру, смеялась и была счастлива.

«Супер Эксклюзив. Первая видео обложка со мной для любимого cosmopolitan_russia. Это невероятно круто, когда твои любимые обложки журналов оживают. Ищите мое интервью в сентябрьском digital-номер посвящённом очень важной теме кибербуллинга и хейта в интернете», - подписала видео звезда.

За три часа пост Бузовой посмотрели более 700 тысяч людей. В комментариях стали поздравлять артистку и делать ей комплименты.

«Шикарная обложка и крутой, а главное очень важный посыл!», «ты у нас самая красивая, Оля, ты лучшая», «Где только тебя нет!», «Родная, красотка», «Крутыха», «Куколка», «Так непривычно видеть Ольгу в длинном платье», «Непривычно длинное платье для Ольги Бузовой)», «Какой дурак делает тебе эту прическу. Она старит, нафиг ее, ты выглядишь намного лучше с другой укладкой», «Самая бомбическая, жду с нетерпением когда выйдет журнал», - пишут поклонники.

Напомним, что Бузова огорошила видом в одном лифчике посреди улицы, пикантное фото: "Что с животом?".

А еще Politeka писала, что бесстыдная Бузова сверкнула прелестями в мини-бикини, засветив самые сладкие места: топ жарких фото звезды.

Также Politeka сообщала, что худющая Бузова посветила упругостями в мини-бикини, показав, как соблазняет Даву: «Жизнь не вечна».