Ресторанный бизнес известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой понес серьезные убытки

Ольга Бузова известна большинству как звезда шоу-бизнеса, однако мало кто знает, что певица прибывала себя в качестве частного предпринимателя. Однако в 2019 году бизнес Бузовой претерпел крах, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в 2018 году Ольга Бузова стала владелицей сети ресторанов, которая получила название «Бузфуд». Для того, запустить роботу мест общественного питания артистке пришлось вложить около 10 миллионов рублей (3,7 миллиона гривен).

Рестораны звезды реалити-шоу «Дом-2» располагались на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на масштабные финансовые вложения, сеть ресторанов ушла в минус уже на второй год работы.

В связи с этим, Бузовой пришлось закрыть одно из своих заведений еще в прошлом году. Как оказалось, в то время звезда потеряла целых 19 миллионов рублей.

По мнению некоторых рестораторов, Ольга не прикладывала усилий для продвижения сети своих заведений, а только являлась ее лицом.

Стоит упомянуть о том, что ранее Ольга Бузова уже предпринимала попытки влиться в сферу бизнеса. Так, исполнительница сотрудничала с известным итальянским брендом C&C, выпустив с ним совместную линейку одежды.

Данная затея также закончилась провалом. Линейка одежды C&C by Olga Buzova была представлена в 40 торговых точках, однако ее появление не поспособствовало повышению уровня продаж.

В источнике также упоминается о том, что в свое время Бузова интересовалась криптовалютой, но это дело так и не принесло ей существенного дохода.

Напомним, что Бузова забыла про скромность и устроила жаркие танцы на съемках: «Непривычно видеть Ольгу в…».

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