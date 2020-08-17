Катерина Боярська, внучка російського катера Михайла Боярського, похвалилася в мережі кардинальним перевтіленням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
"Йому подобалися погані дівчатка. І я стала такою», - коротко йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на знімках внучка Боярського одягла шостий розмір майкою з вирізом, демонструючи свою «хорошу» сторону. А на інших кадрах красуня вусі позує в образі «поганої дівчинки»: шкірянці, ланцюжку і тісному топі.
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"Бомбезнчая», «це однозначно рекомендація», «красуня – найкраща», "супер", - пишуть її шанувальники.
Уточнимо, що кадри набрали досить велику кількість лайків від шанувальників красуні.
До цього ми розповідали, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала спекотні танці в пікантному вбранні
"Королева попа", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Катерина Боярська танцює в тісному топі, який ефектно підкреслює її шостий розмір, а також пікантній спідниці. При цьому знаменитість використовувала фільтр, через який здається, що з нею танцюють її «близнюки».
Нагадавши, пишногруда внучка Боярського обтягнула шостий розмір вузеньким топом
А ще Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського потрясла шостим розміром в одній майці
Також Politeka повідомляла, що безсоромна внучка Боярського ледь вмістила шостий розмір бюста в сітку