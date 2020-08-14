Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила жаркие танцы в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Королева попа», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Екатерина Боярская танцует в тесном топе, который эффектно подчеркивает ее шестой размер, а также пикантной юбке. При этом знаменитость использовала фильтр, из-за которого кажется, что с ней танцуют ее «близнецы».

Уточним, что знаменитость танцует под один из хитов Бритни Спирс.

«Супер», «вот это бомбы», «огонь танцуешь. Хотелось бы и мне так двигаться», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя и рассказала про смену имиджа.

На фото красотка была в черной футболке, а другой одежды на ней видно не было. Зато можно легко оценить пышный бюст Кати, ведь она показала себя очень близко. Девушка решилась на перемены на карантине - покрасила волосы в разные цвета на основе фиолетового.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского обтянула шестой размер узеньким топом

А еще Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского потрясла шестым размером в одной майке

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