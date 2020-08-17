Екатерина Боярская, внучка российского катера Михаила Боярского, похвасталась в сети кардинальным перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Ему нравились плохие девочки. И я стала такой», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимках внучка Боярского облачила шестой размер майкой с вырезом, демонстрируя свою «хорошую» сторону. А на других кадрах красотка ухе позирует в образе «плохой девочки»: кожанке, цепочке и тесном топе.

«Бомбезнчая», «это однозначно рекомендация», «красотка – лучшая», «супер», - пишут ее поклонники.

Уточним, что кадры набрали достаточно большое количество лайков от поклонников красотки.

До этого мы рассказывали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила жаркие танцы в пикантном наряде

«Королева попа», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Екатерина Боярская танцует в тесном топе, который эффектно подчеркивает ее шестой размер, а также пикантной юбке. При этом знаменитость использовала фильтр, из-за которого кажется, что с ней танцуют ее «близнецы».

Напомним, пышногрудая внучка Боярского обтянула шестой размер узеньким топом

А еще Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского потрясла шестым размером в одной майке

Также Politeka сообщала, что бесстыжая внучка Боярского едва вместила шестой размер бюста в сетку