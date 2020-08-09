Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя в горячем ракурсе

На фото Катя позировала в зеленом топе и шортах. Красотка позволила снять себя довольно близко, поэтому можно заметить ее пышную грудь. Боярская волосы оставила распущенными, а образ дополнила серьгами-кольцами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет", - написала Боярская.

Фанаты поставили более 120 лайков и написали комментарии:

"Привет, Катерина", "Богиня", "Красивая такая", "Вы по улице не с охраной ходите? Мне было бы страшно при такой красоте ходить одной...", "Давненько ничего не было)", "Прекрасный цветок", "Кайф, ты радуешь глаза мои".

Ранее мы сообщали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина потрясла шестым размером бюста, который обтянула тесной майкой.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах внучка Боярского эффектно танцует, нарядившись в облегающие штаны и тесную майку. Во время танца гордость знаменитости эффектно трясется, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что юная внучка российского исполнителя Иосифа Кобзона удивила довольно взрослыми фото.

В этот раз девушка предстала перед камерой в белом, немного просвещающемся топе и черной юбке. Красотка засветила свои пышные формы и красивую тонкую талию. Девушка сделала селфи, показав себя с выгодного ракурса.

Напомним, бесстыжая внучка Боярского едва вместила шестой размер бюста в сетку

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