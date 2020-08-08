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Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина потрясла шестым размером бюста, который обтянула тесной майкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Рекомендации. Танцы», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах внучка Боярского эффектно танцует, нарядившись в облегающие штаны и тесную майку. Во время танца гордость знаменитости эффектно трясется, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Как трясется. Загляденье», «залипалово», «офигеть. Я залип», «ну вот и все, Катя в рекомендациях», «очень красиво двигаешься. Крутая», — пишут они.

Как сообщалось ранее, внучка Боярского устроила жаркие танцы в наряде с глубоким декольте. Красотка решила потрясти внушительными прелестями под песню Джастина Тимберлейка, который, по ее словам, является ее любимым танцором.

На кадрах Екатерина исполняет жгучий танец, эффектно изгибаясь на камеру. Из-за этого в кадр попадает роскошный бюст красотки. Это стало причиной того, что ее поклонники буквально «сошли с ума», забросав ее комплиментами.

Напомним, кокетливая внучка Боярского потрясла шестым размером в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, бесстыжая внучка Боярского засветила на камеру идеальные формы в непристойном наряде.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.