Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала струнку фігуру в червоному бікіні

Цього разу знаменита модель, що прославилася завдяки схожості з моделлю з Кім Кардашьян, показала, як проводить час в пікантному образі. Засмагла красуня блиснула фігурою в томній позі прямо на білосніжному ліжку.

Гюль зібрала довгі темні локони в простий пучок, зробила макіяж з акцентом на пухкі червоні губи і підкорила видом в яскраво-червоному бікіні з акуратними вставками із золотих кілець на лямках. При цьому дівчина не дивилася в камеру, надавши образу на фото якоїсь безтурботності:

"Це просто розкішно❤️", " це правда чудово👍 👍❤️❤️", «ця талія🔥 🔥", " одержима цією Любов'ю🔥 🔥 🙌 🏼", " дуже красиво і жарко«", " Привіт, дівчинка! Мені дуже подобаються твої пости! ❤️ Ти така шикарна! 😍 У мене є відмінна пропозиція саме для вас. Будь ласка, напишіть мені. Я буду чекати. Спасибі! 😊 ", "просто шикарна гаряча красуня😍» «" о, мій бог " « "😍 в реальному житті ще крутіше«, " Ти така красива !", "Так нереально💗», «я люблю це😍»,"вона ідеальна😍 😍 🔥", - пишуть користувачі.

Також знаменитість з пишними формами перевтілилася в милу ляльку Барбі. Дівчина одягла тісну латексну сукню зі шнурівкою під грудьми і на стегнах. При цьому також видно, що модель позувала зовсім без білизни через вигляд на її шкіру з боків на талії.

"Друзі: ти як немовля. Я: Що? Я взагалі доросла жінка (буває з істерикою на 2 хвилини). Почекай, можеш качнути мене якомога вище на гойдалках, будь ласка ?🙇🏻♀️👼🏻😇,» - жартівливо підписала новий пост Гюль.

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