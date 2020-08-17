Відомий російський співак Влад Топалов, чоловік Регіни Тодоренко, показав ефектний гімнастичний елемент

На фото Влад показався в кросівках, штанях і футболці. Поруч з ним можна побачити російську спортсменку Олену Ільїних. Пара показала в Мармуровому залі ефектну гімнастику. Красуня застрибнула на руки Топалову і він її перевернув у повітрі, після чого вона стала на ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну, а ми знову в роботі", - написала дівчина.

Фанати, включаючи Лазарєва, подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто", " Влад, молодці бажаю тобі удачі. Буду чекати тебе на льоду буде цікаво. Успіхів", " гарний мудями трясти! Іди працювати!", "Кращий. будемо за вас тримати кулачки", " молодці! Подальших успіхів вам", " коли в ефірі чекати?", "Буду вболівати тільки за Вас з Оленою і Регіну з Романом".

Повідомлялося, що популярна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка не так давно потрапила в гучний скандал, сильно змінилася за останній час.

Судячи зі знімків, зірка сильно схудла за останні місяці. Схудло і її обличчя, яке без яскравого макіяжу стало невпізнанним. Великі очі ведучої, які завжди були її фішкою, тепер виглядають ще більш виразними.

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