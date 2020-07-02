37-летний российский артист Сергей Лазарев восхитил неожиданной фотографией

Певец, которому в свое время приписывали отношения с украинской артисткой Ани Лорак, давно проживающей в Москве, похвастался совместным снимком с Владом Топаловым, который был его коллегой по дуэту Smash. Новый снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз страницы)

На селфи друзья запечатлены с довольными улыбками.

"Роднуля", — сопроводил пост трогательным комментарием Лазарев.

Он также добавил, что их дружба пронесена через "годы и расстояния". Поклонники оценили такой трогательный жест со стороны артиста в сторону его давнего коллеги. Многие отметили, что некоторым стоило бы поучиться такой чистой и бескорыстной дружбе и искреннему взаимоуважению, которое сохранилось между бывшими солистами поп-группы Smash.

Также многие отметили, что далеко не каждый коллектив, после того как распадается, может похвастаться тем, что его члены дружат спустя много лет.

«Любимые Smash😍❤️🔥🔥🔥Какие офигенные», "Настоящая дружба!", «Вы такие милые😍», «SMASH!! Навсегда 💕», "Всем бы таких искренних друзей, как вы, Сергей", «Вы классные ребята 👍🔥»- пишут в комментариях.

Smash — российский поп-дуэт, существовавший с 2000 по 2006 годы. Солистами коллектива являлись Сергей Лазарев и Влад Топалов, который сейчас женат на Регине Тодоренко.

Напомним, знойный Лазарев развалился на кровати без одежды, Лорак не сдержалась.

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