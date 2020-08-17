Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав себе в дивному образі

На фото Тарзан позував в халаті біля печі. Образ Сергій доповнив тапочками, а між ніг у нього можна побачити бочонок з невеликим краником. Волосся Глушко вирішив залишити розпущеним, а сам відвернувся від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фото вийшло досить кумедним, хоча його не змогли оцінити фанати або написати коментарі, але так і хочеться пожартувати: "очікування були іншими".

Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Корольової, відомий бодібілдер Сергій Глушко, зганьбився несподіваним фото.

Так, чоловік Наташі Корольової сфотографував своє відображення в дзеркалі. Позував він абсолютно без одягу.

Повідомлялося, що 50-річний бодібілдер і стриптизер Сергій Глушко відзначився новою витівкою, що запам'ятовується.

Сергій опублікував свіжі кадри, на яких постав разом з блогером.

Так, останній, побачивши, нудьгуючого Тарзана біля дерева, попросив того про чарівний укус-мовляв, таким чином зможе передатися "силушка Богатирська".

Нагадавши, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику

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