Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав себе в дивному образі
На фото Тарзан позував в халаті біля печі. Образ Сергій доповнив тапочками, а між ніг у нього можна побачити бочонок з невеликим краником. Волосся Глушко вирішив залишити розпущеним, а сам відвернувся від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фото вийшло досить кумедним, хоча його не змогли оцінити фанати або написати коментарі, але так і хочеться пожартувати: "очікування були іншими".
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Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Корольової, відомий бодібілдер Сергій Глушко, зганьбився несподіваним фото.
Так, чоловік Наташі Корольової сфотографував своє відображення в дзеркалі. Позував він абсолютно без одягу.
Повідомлялося, що 50-річний бодібілдер і стриптизер Сергій Глушко відзначився новою витівкою, що запам'ятовується.
Сергій опублікував свіжі кадри, на яких постав разом з блогером.
Так, останній, побачивши, нудьгуючого Тарзана біля дерева, попросив того про чарівний укус-мовляв, таким чином зможе передатися "силушка Богатирська".
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А ще Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш
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