Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело в модном леопардовом купальнике

Так, в этот раз девушка решила восхитить новым образом. На странице Аны в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором мокрая после водных процедур Ана посветила идеальными изгибами.

Девушка без смущения демонстрирует свое тело в самых разных образах, при этом она не боится быть не понятой - тысячи поклонников каждый день восхищаются ее фигурой,комментируют видео с тренировок и сохраняют снимки из постановочных фотосессий.

Образ загорелой Чери в леопардовом купальнике на мокрую кожу также не оставил их равнодушными:

«Как девушка для Тарзана 🔥🔥😍😍😍», «Que hermosa eres nena saludos y besos muñeca», «Самый привлекательный вид🔥🔥🔥», «Джейн?», «Красиво и шикарно», «ты такая красивая», «Боже мой», «Ты роскошная😍😍🐅❤️😘😘», «Идеальная малышка» «Больше бы таких фото», «Влажная и шикарная» «Ты бы был моим Тарзаном? 🤭🤗💕», «Оооочень горячо🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», - написали фанаты.

Ана уже не раз отмечала, что иногда ей просто необходимо время для релакса. Следить за собой - это не всегда о том, как правильно тренироваться и есть, духовное благополучие играет огромную роль в здоровье, считает она.

«Лично я борюсь со стрессом и беспокойством, и один из любимых способов - принять расслабляющую ванну и прочитать книгу, настоящую книгу! Не на моем телефоне, где, если я получу текст, я втянусь в работу. Откладывание телефона на час-два на "время для себя" - очень важно. Уход за собой- это не эгоистично!! Если бы сегодня вы могли сделать что-то для себя, что бы это было? " – отметила ранее Чери.

«Мне нравятся твои ступни, больше фотографий, пожалуйста, @anacheri», «Супер 💖», «Выглядит, как подарок на день рождения!», «Как красиво и круто выглядят твои ножки, такие восхитительные», «Вы потрясающая 😍😍👸🙌», «Какая красота женщины ❤️❤️🌹😘», «О, детка, я хочу, чтобы ты показала больше», «Вкусное утро», «Bomb🔥🔥🔥», «бедра супер💕💕😘😘😘», «Ты красивая девушка, я думаю, что люблю тебя ❤️», «Прекрасная принцесса 😍💘🔥😘».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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