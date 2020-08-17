Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, ледве вмістила принади в топ 

Зірка регулярно публікує у своєму Instagram спекотні кадри, повідомляє Politeka.net. Фанати в захваті від відвертих образів кумира і завжди залишають їй масу приємних повідомлень. 

Цього разу модель позувала в чорному топіку з глибоким декольте. Олена не так давно зробила нову операцію по збільшенню грудей. Тепер красуня не втомлюється хвалитися шостим розміром. У чорному топі, завдяки такому сміливому декольте, форми виглядали дуже спокусливо. 

Зірка спеціально розстебнула блискавку, щоб надати образу ще більшої пікантності. 

Олена присіла, трохи вигнувшись, засвітивши сірі спортивні штани і татуювання на тілі. 

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Струнка талія і плоский животик так і привертають увагу, не гірше, ніж великий бюст. 

Примітно, що модель була повністю без макіяжу. Вона дивилася в телефон, намагаючись показати себе з найвигіднішого ракурсу. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, але, ймовірно, красуню засипали компліментами в особисті повідомлення. 

Нагадаємо, Олена Омович постала в маленькому купальнику на прозорих бретельках. 

Крихітні клаптики тканини прикрили інтимні місця великих грудей. Останні налилися і ніби планували вивалитися.  Такий крихітний купальник ледь утримував найпікантніші місця від погляду сторонніх. 

Раніше повідомлялося, що  Олена Омович стояла на балконі, показуючи всі достоїнства своєї фігури. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама вигнулася вперед, щоб зробити кадр максимально спекотним. 

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