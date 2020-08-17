Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і процитувала вірші
На фото Надя здалася в білій сукні з відкритими плечима. Мейхер похвалилася пишним бюстом, який не був прикритий ліфчиком. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.
"Сміливий очарователь,
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Не прикладає ніяких зусиль.
Так, що тимчасове, неминуче пройде.—
Та що ти кажеш?!..
А я дивлюся на тебе в майбутньому
І відчуваю себе, там, глибоко закоханою...
Глибоко!",- написала Надя.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна Надія!", "Надія, ви чарівні"," найкрасивіша жінка", " яка ж ви чарівна! Ви імідж змінили? Або це фото з архіву?", "Соковита моя! лю..! з верхівки до п'ят"," з розуму зійти, вогнище!", "Яка ви красива", "приголомшлива", " внутрішній світ ваш гарний і різнобічний. У рядках відображається ставлення до життя і сенс навіть більше,ніж в будь-якому довгому оповіданні. Потрібно любити світ, і шукати плюси в кожному моменті. Надія".
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