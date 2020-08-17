Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и процитировала стихи
На фото Надя показалась в белом платье с открытыми плечами. Мейхер похвасталась пышным бюстом, который не был прикрыт лифчиком. Красотка решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.
"Смелый очарователь,
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Не прикладывающий никаких усилий.
Да, что временное, неизбежно пройдёт.—
Да что ты говоришь?!..
А я смотрю на тебя в будущем
И чувствую себя, Там, глубоко влюблённой...
Глубоко!", - написала Надя.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасная Надежда!", "Надежда, вы очаровательны", "Самая красивая женщина", "Какая же вы неотразимая! Вы имидж сменили? Или это фото из архива?", "Сочная моя! лю..! с макушки до пяток", "с ума сойти, огнище!", "Какая вы красивая", "потрясающая", "внутренний мир ваш красив и разносторонний. В строках отображается отношение к жизни и смысли даже больше,чем в любом длинном рассказе. Нужно любить мир,и искать плюсы в каждом моменте. Надежда".
Напомним, игривая Мейхер в странном наряде задрала ногу, как Ван Дамм
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