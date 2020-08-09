Украинская певица Надежда Мейхер показалась в новом соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала роскошное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

38-летняя Надежда Мейхер всегда отличалась изысканным стилем в выборе одежды и аксессуаров, а с недавних пор и сама начала создавать наряды. Она регулярно показывает новые модели, примеряя их на себя. На этот раз певица нарядилась в экстравагантное платье с платком в сером, синем и черном цветах. Шелковую одежду украшают сложные цветовые узоры, которые делают ее оригинальной и привлекательной.

Сама Надежда Мейхер позирует у стены, обнажив одно плечо и сделав акцент на зоне декольте. Судя по снимку, она не надела бюстгальтер. Певица слегка склонила голову набок и выглядит, как гордая небесная богиня.

Ранее Надежда Мейхер порадовала поклонников еще одним знойным нарядом и показалась в образе женщины-вамп. Она надела кожаный сарафан на бретельках кожаного цвета, который хорошо подчеркнул пышный бюст и бедра певицы. Исполнительница повернула голову набок и поднесла руки к губам, что сделало ее внешний вид особенно соблазнительным. Пост звезды собрал тысячи лайков и много положительных комментариев.

Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».

Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".

Также Politeka писала, что шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".