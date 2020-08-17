Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала себе і розповіла про проблемну шкіру

На фото красуня позувала сидячи за столом. Анна показала тільки своє обличчя і руки. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем і стильними сережками, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Веснянки-невеликі пігментні плями на шкірі, переважно на обличчі, кистях рук, але іноді і на тілі. Обумовлюються відкладенням в шкірі особливого барвника-меланіну. Виявляються переважно при впливі сонячного світла

У мене веснянки все життя, раніше дуже хотіла позбутися від них. Але зараз розумію, що це моя фішка і мені вони навіть подобаються", - написала Анна.

Фанати поставили понад півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене теж веснянки, які я полюбила будучи вже в свідомому віці", "я прекрасно ставлюся до веснянкам! У мене вони з'являються влітку)", "у мене теж веснянки і все життя мрію від них позбутися, але думаю це нереально", " у мене з'явилися веснянки,чому я дуже рада! Аня, ви така красива", " Анюта, а як вам масло для волосся керастаз?".

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