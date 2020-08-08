Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала, как выглядит после сообщение о болезни

Поклонники Анны оценили не только улучшение ее состояния, но очаровательную внешность.

"Ты такая красотка и на любой фотке как королева", "Такая милая и нежная! Очень красивая", "Анечка, какая же вы все-таки красавица! Счастья вам!", "Когда вы улыбаетесь фотка сразу становится ярче", "Анечка, дорогая , Вы во всех ракурсах красивы !!! Мне очень нравится первая с улыбкой! Просто лучик солнца наш! Выздоравливайте, скоро у Вас все должно быть очень хорошо во всем!!! Чудесное платье , красивые волосы и сама Вы естественная, прекрасная, и какой красивый внутренний мир, который просто излучается через Вас", - писали под постом Анны.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, сильно изменилась после продолжительной болезни.

Об этом стало известно со слов знакомых звезды. Отмечается, что актрисе уже лучше, она держится, ухаживает за собой и каждый день общается с батюшкой. Однако, как стало известно, внешность красавицы-актрисы претерпела непоправимых изменений.

Напомним, что последняя надежда на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался: "Нужно было ехать...".

Как сообщала Politeka, беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было".

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк поразила соседей новой внешностью: как сейчас чувствует себя звезда.