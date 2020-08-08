Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала, как выглядит после сообщение о болезни
Ранее Анна сообщила о серьезном ухудшении здоровья, и заявила о намерении пройти тест на "китайский" вирус. Девушка испугалась, что может заразить ближайших родственников.
Позже у на ее страничке в Instagram появился пост о том, что она получила результаты и была приятно удивлена.
Сейчас девушка чувствует себя гораздо лучше, идет на поправку. На данный момент остались лишь незначительные признаки заболевания, которые в скором времени должны пройти.
Тина Кароль готовится к расставанию с мужчиной своей мечты: "Мы для себя решили..."
Мама Верки Сердючки неожиданно сменила вышиванку на платье с декольте, Данилко оценит: "Обожаю..."
Стареющей Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка просто чудо!"
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
Поклонники Анны оценили не только улучшение ее состояния, но очаровательную внешность.
"Ты такая красотка и на любой фотке как королева", "Такая милая и нежная! Очень красивая", "Анечка, какая же вы все-таки красавица! Счастья вам!", "Когда вы улыбаетесь фотка сразу становится ярче", "Анечка, дорогая , Вы во всех ракурсах красивы !!! Мне очень нравится первая с улыбкой! Просто лучик солнца наш! Выздоравливайте, скоро у Вас все должно быть очень хорошо во всем!!! Чудесное платье , красивые волосы и сама Вы естественная, прекрасная, и какой красивый внутренний мир, который просто излучается через Вас", - писали под постом Анны.
Ранее мы сообщали, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, сильно изменилась после продолжительной болезни.
Об этом стало известно со слов знакомых звезды. Отмечается, что актрисе уже лучше, она держится, ухаживает за собой и каждый день общается с батюшкой. Однако, как стало известно, внешность красавицы-актрисы претерпела непоправимых изменений.
Напомним, что последняя надежда на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался: "Нужно было ехать...".
Как сообщала Politeka, беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было".
Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк поразила соседей новой внешностью: как сейчас чувствует себя звезда.