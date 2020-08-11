Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, удивила выходкой с братом дома.

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимках Анна Заворотнюк сидит в кресле перед окном в серых джоггерах, белой майке и фисташковых кроссовках. Стоит отметить, что она подогнула одну ногу и оперлась подошвой о домашнюю мебель. На одном из фото девушка смотрит в сторону с задумчивым видом, а на другом иронично улыбается на камеру. "Аленушка. Наше время", - подписала она фото.

В комментариях Анна отметила, что ее сфотографировал брат Майкл. По словам красотки, у ее родственника настоящий талант в этом деле.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид и фотогеничность дочери Заворотнюк в комментариях к записи. Но некоторые удивились, что Анна ходит по дому в кроссовках:

"Как здорово, когда есть брат, который является лучшим другом, о котором можно мечтать", "Крутая Аленушка"; "Вы дома в уличной обуви ходите?"; "Лицо копия мама"; "Скорее Аннушка)😂😘 Красавица)🌹🌹🌹 Всего самого лучшего вашей семье!🙏🏻"; "Красивая очень. На мамочку похожа💖"; "Аннушка, ты очень красивая и вся твоя замечательная семья вы все очень светлые❤️ о таком брате как Майкуша можно только мечтать".

Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк уже давно борется с раком. А недавно Анна ошарашила известием о своей болезни и даже предположила, что заразилась китайским вирусом, который сейчас терзает весь мир. Она пожаловалась на неприятные симптомы: насморк, кашель и температуру. Девушка даже сдала соответствующий тест, однако ее опасения оказались напрасными. А судя по последним фото, дочь актрисы уже чувствует себя намного лучше.

Ранее Анна Заворотнюк откровенно рассказала, что болезнь матери кардинально изменила ее жизнь. Постоянные стрессы и боязнь за близкого человека сильно измучили девушку и заставили чувствовать себя беспомощной.

Напомним, что последняя надежда на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался: "Нужно было ехать...".

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