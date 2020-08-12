Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна удивила поклонников неожиданными фото
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала кадры, которые вызвали бурю комментариев. Анна стояла возле речки в оранжевом костюме для серфинга, который оказался весьма пикантным.
Костюм так сильно обтянул фигуру девушки, что стало понятно, насколько Анна похудела. Девушка сильно исхудала по сравнению с предыдущими фото. На фото можно рассмотреть ее стройную фигурку.
«Моя давняя мечта - научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь когда-нибудь и я научусь, костюм уже есть», - подписала фото красотка.
За день фото Заворотнюк собрало более 6 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать невероятную красоту Анны, а также тот факт, что она сильно истощена.
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«Как тебе идет», «Когда ты успела так похудеть?», «Да ты прям супер герой», «Лара Крофт просто!», «Такая красивая! Как Мамочка!», «Как вторая кожа! Ты красотка, такая дерзкая худышка!», «Ты в костюме супергероини», «Анюта, какая вы бомбезная просто», «Слишком худая», «Фигурка красивая, но не мешало бы набрать пару килограмм», «Прикольный скафандр», «Боже эта фигура огонь», «Какая русалочка!», - пишут пользователи сети.
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