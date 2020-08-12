Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна удивила поклонников неожиданными фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала кадры, которые вызвали бурю комментариев. Анна стояла возле речки в оранжевом костюме для серфинга, который оказался весьма пикантным.

Костюм так сильно обтянул фигуру девушки, что стало понятно, насколько Анна похудела. Девушка сильно исхудала по сравнению с предыдущими фото. На фото можно рассмотреть ее стройную фигурку.

«Моя давняя мечта - научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь когда-нибудь и я научусь, костюм уже есть», - подписала фото красотка.

За день фото Заворотнюк собрало более 6 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать невероятную красоту Анны, а также тот факт, что она сильно истощена.

«Как тебе идет», «Когда ты успела так похудеть?», «Да ты прям супер герой», «Лара Крофт просто!», «Такая красивая! Как Мамочка!», «Как вторая кожа! Ты красотка, такая дерзкая худышка!», «Ты в костюме супергероини», «Анюта, какая вы бомбезная просто», «Слишком худая», «Фигурка красивая, но не мешало бы набрать пару килограмм», «Прикольный скафандр», «Боже эта фигура огонь», «Какая русалочка!», - пишут пользователи сети.

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