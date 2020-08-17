25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лєра Товстолес похвалилася ідеальною фігурою
Зірка дуже красива і володіє витонченою фігурою, якою не гріх похвалитися, передавати Politeka.net. Так, в одному з останніх постів Лера опублікувала красиві фото в костюмі.
Артистка постала в сірому ТОПі, що обтягнув непишні груди. Крім того, його довжина дозволила надивитися на плоский животик і тонку талію.
Облягаючі шортики відмінно підкреслили форму стегон зірки і її рівні ніжки. Стильні окуляри доповнили образ.
Модель стояла, відставивши стегно. Вона кокетливо пограла з волоссям.
"За прикладом Кіркорова, Галкіна і Пугачової": Успенська після появи сина приголомшила заявою про дівчинку
Екс-солістка "Серебро" в жаркому міні показала на задньому сидінні, як виглядає пристрасть: "Нереальна"
Українським пенсіонерам накинули непогану надбавку до виплат, озвучені терміни: "вже з 1-го..."
Магнітні бурі накриють Україну з новою силою, точні дати удару: як полегшити стан
"Яка фотка крутіше ?) ",- поцікавилася артистка.
За дві години пост зібрав понад 500 лайків. Думки в коментарях розділилися, але деяким сподобалися всі знімки.
"Простіше в Білорусії президента вибрати, ніж тут фотку🔥", " 👀всі дуже круті!!!👏 🏻 🌹 ","Прекрасна", - написали шанувальники.
Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес закотила до колін широкі спортивні штани білого кольору, а також одягла розтягнуту футболку пляшкового відтінку і чорні кеди.
Образ доповнили "зухвалі" сонцезахисні окуляри, сумка-бананка і коктейль з соломинкою в руках.
Зірка прийняла розслаблену позу в кріслі.
Нагадаємо також, що Лєра Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.
Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.
Плоский животик виглядає на фото фантастично.
Нагадавши, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте
Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" вбралася в мережива і звела з розуму