25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лєра Товстолес  похвалилася ідеальною фігурою 

Зірка дуже красива і володіє витонченою фігурою, якою не гріх похвалитися,  передавати Politeka.net. Так, в одному з останніх постів Лера опублікувала красиві фото в костюмі. 

Артистка постала в сірому ТОПі, що обтягнув непишні груди. Крім того, його довжина дозволила надивитися на плоский животик і тонку талію. 

Облягаючі шортики відмінно підкреслили форму стегон зірки і її рівні ніжки. Стильні окуляри доповнили образ. 

Модель стояла, відставивши стегно. Вона кокетливо пограла з волоссям. 

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"Яка фотка крутіше ?) ",- поцікавилася артистка. 

За дві години пост зібрав понад 500 лайків. Думки в коментарях розділилися, але деяким сподобалися всі знімки. 

"Простіше в Білорусії президента вибрати, ніж тут фотку🔥", " 👀всі дуже круті!!!👏 🏻 🌹 ","Прекрасна", - написали шанувальники. 

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес закотила до колін широкі спортивні штани білого кольору, а також одягла розтягнуту футболку пляшкового відтінку і чорні кеди.

Образ доповнили "зухвалі" сонцезахисні окуляри, сумка-бананка і коктейль з соломинкою в руках. 

Зірка прийняла розслаблену позу в кріслі.

Нагадаємо також, що  Лєра Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки. 

Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці. 

Плоский животик виглядає на фото фантастично. 

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