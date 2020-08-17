Модель просто чудово виглядає

25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лєра Товстолес похвалилася ідеальною фігурою

Зірка дуже красива і володіє витонченою фігурою, якою не гріх похвалитися, передавати Politeka.net. Так, в одному з останніх постів Лера опублікувала красиві фото в костюмі.

Артистка постала в сірому ТОПі, що обтягнув непишні груди. Крім того, його довжина дозволила надивитися на плоский животик і тонку талію.

Облягаючі шортики відмінно підкреслили форму стегон зірки і її рівні ніжки. Стильні окуляри доповнили образ.

Модель стояла, відставивши стегно. Вона кокетливо пограла з волоссям.

"Яка фотка крутіше ?) ",- поцікавилася артистка.

За дві години пост зібрав понад 500 лайків. Думки в коментарях розділилися, але деяким сподобалися всі знімки.

"Простіше в Білорусії президента вибрати, ніж тут фотку🔥", " 👀всі дуже круті!!!👏 🏻 🌹 ","Прекрасна", - написали шанувальники.

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес закотила до колін широкі спортивні штани білого кольору, а також одягла розтягнуту футболку пляшкового відтінку і чорні кеди.

Образ доповнили "зухвалі" сонцезахисні окуляри, сумка-бананка і коктейль з соломинкою в руках.

Зірка прийняла розслаблену позу в кріслі.

Нагадаємо також, що Лєра Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.

Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.

Плоский животик виглядає на фото фантастично.

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