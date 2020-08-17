25-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес похвасталась идеальной фигурой

Звезда очень красива и обладает точеной фигурой, которой не грех похвастаться, передает Politeka.net. Так, в одном из последних постов Лера опубликовала красивые фото в костюме.

Артистка предстала в сером топе, обтянувшем непышную грудь. Кроме того, его длина позволила насмотреться на плоский животик и тонкую талию.

Облегающие шортики отлично подчеркнули форму бедер звезды и ее ровные ножки. Стильные очки дополнили образ.

Модель стояла, отставив бедро. Она кокетливо поиграла с волосами.

"Какая фотка круче ?)", - поинтересовалась артистка.

За два часа пост собрал более 500 лайков. Мнения в комментариях разделились, но некоторым понравились все снимки.

"Проще в Белоруссии президента выбрать, чем тут фотку🔥", "👀Все очень крутые!!!👏🏻🌹", "Прекрасная", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес закатила до колен широкие спортивные штаны белого цвета, а также надела растянутую футболку бутылочного оттенка и черные кеды.

Образ дополнили "дерзкие" солнцезащитные очки, сумка-бананка и коктейль с соломинкой в руках.

Звезда приняла расслабленную позу в кресле.

Напомним также, что Лера Товстолес навела камеру на зеркало и запечатлела себя в купальнике. Розовые треугольники ткани прикрыли грудь, а тонкие бретельки оплели тончайшую талию звезды.

Плавки с принтом из листьев подчеркнули упругие ягодицы.

Плоский животик смотрится на фото фантастически.

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