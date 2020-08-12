Звезда студии "Квартал 95" Ирина Сопонару похвасталась летним отпуском на курорте вместе с коллегами
Она опубликовала знойное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.
На снимке Ирина Сопонару позирует рядом с со своими подругами, одной из которых оказалась еще одна актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес. Девушки сделали селфи под защитными зонтами у бассейна, сверкнув обнаженными частями тела. Все три красотки соблазнительно вытянули губки, а Ирина еще и томно посмотрела в камеру, приспустив очки.
Пользователи социальной сети оценили внешний вид знаменитостей в комментариях под фото, даже супруга Евгения Кошевого, Ксения, поставила лайк:
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Ранее Ирина Сопонару устроила домашний стриптиз на кухне. В какой-то момент автор кадров попросил девушку танцевать более раскованно. Актриса не засмущалась и выдала остроумный ответ: «Еще больше? У тебя сейчас экран треснет».
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