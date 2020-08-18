Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про понеділок
На фото Алессандра здалася в синьому купальнику. Красуня перебувала у воді і пливла, показуючи на камеру спину і п'яту точку. Амбросіо не соромилася показати своє апетитне тіло, захоплюючи видом зверху. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Пориньте в блюз понеділка", - написала Алессандра.
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"Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна", "найкрасивіша русалка", "Diva", " я бачу ангела під водою. Може бути, русалка?", "Це приголомшливо", "ідеальне тіло, найкрасивіша і сексуальна, яка коли-небудь існувала", "Вау, виглядає так неймовірно, приголомшливо красиво", "ніколи не бачив одягу на цьому тілі", "як красиво", "Ангел плаває в світлі", "завжди мама, ніколи не підводила", "це фантастичне фото і Я бажаю вам приємного недільного вечора, дорога".
Ми повідомляли, що відома модель Алессандра Амбросіо Victoria's Secret показала себе і процитувала слова.
На фото Алессандра здалася в закритому купальнику з сіточки.
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