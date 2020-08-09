Супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио предстала в необычной позе 

Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда показывает, как проводит обычные будни с семьей, свои тренировки и многое другое. 

Так, в одном из последних фото в сториз звезда предстала в белом топике на тонких лямках. Небольшая грудь смотрелась в нем просто прекрасно. А тонкая талия и упругий пресс - тоже стоят того, что ими любоваться. 

"Божественная" звезда забрала волосы в пучок и встала в пикантную позу. Модель опустилась на четвереньки и оперлась о локти. При этом несколько цепочек на шее едва ли не стали бить ее по подбородку. 

Алессандра сложила ножки накрест. Знаменитость смотрела в камеру, казалось, на ней нет макияжа. Вид Амросио был свежим и очень красивым. 

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Фото не собрало много лайков и комментариев, но, другие посты звезды получают много приятных отзывов, вероятно, красотке написали комплименты в личной переписке. 

Напомним, Алессандра Амбросио позировала, приспустив рубашку и посветив упругими прелестями. На другой фотографии модель решила прижаться к стеклу, из-за чего кадр получился чрезвычайно горячим.

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Dreamy morning 💫

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Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио была одета в бикини синего цвета. Маленькие лоскутки ткани едва прикрывали ее идеальную фигуру.

Звезда использовала для фотосессии разноцветную ткань, благодаря чему ее фото получились сногсшибательными.

Напомним также, что Алессандра Амсбросио позировала у берега моря, демонстрируя невероятную красоту в синем мини-платье. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»