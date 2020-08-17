Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в незвичайному домашньому вигляді

Кілька годин тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка показала, як відправляється на тренування. Справа в тому, що Ольга візьме участь в російському шоу "Танці на льоду", раніше учасницею якого стала телеведуча Регіна Тодоренко.

Так, артистка вирушила на перші заняття, про що сповістила фанатів у своєму Instagram-профілі, потім змучена і втомлена зірка показала, як позує після заняття - без макіяжу, укладок і зухвалих нарядів, якими часто хвалиться.

Після цього ольга заявила про важливу для неї подію-вона побила особистий рекорд, отримавши 5 мільйонів фоловерів в додатку "Тік-Ток". Ролики з привітаннями втомленої артистки з'явилися на фан-акаунтах Бузової. Втім, новину оцінив не всі:

"5 лямів..Дивно!! Хто ще цю напіврозумну дивиться..і підписується..", "Навіщо так грубо???Відпишись і нерви будуть в порядку😃 😃 😃 😃а Оля🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «я не збожеволів.щоб підписуватися на подібних....", "Постійно ірже як хвора!!!«,» Пишаюся їй❤️«, " чому Бузову не запрошують на Російське радіо? З піснею Мої люди", " 😂 😂 що за щурячий хвостик у «бездоганною» звязди?😂 😂 😂 ",- пишуть користувачі.

Також струнка артистка показала, як подорожує в стильному спортивному костюмі. Ольга вирішила підкреслити свої форми чорними велосипедками і занадто коротким топом на тонких лямках.

Так, Бузова поділилася в соціальній мережі Instagram новим фото, під яким розповіла, чому подорожує в такому вигляді:

"Вже більше місяця в моїх сторіс з'являється жовта валізка #жовтыйчемоданчик 🤗і я розповідаю вам про його пригоди 👼 🏻 😝 як думаєте що в ньому знаходиться? І куди я з ним так часто їжджу? Пишіть свої варіанти в коментарях 🥰 А я вам зовсім скоро розповім всю правду 💋 отже, увага питання - що в жовтому валізці? 🤫», - написала Ольга.

Ось що відповіли користувачі Мережі:

"А я знаю, а я знаю🤭 😍❤ ️" » " « там гроші 💰 буде конкурс??))) ", "Які небудь подарунки для", " я думаю що там купа всього цікавого, може ти збираєшся зробити роздачу?? Хіба Мало😍😍😍❤️❤️❤️», «туфлі👠 🥿 👡", «мікрофон️️», «там твої образи», «косметика)))🙃», «твої Сі**ки залишила в челодане. Де форми?😂 ", "Косметос і одяг!!! 🙈 🙈 🙈 ", "У жовтій валізці-дава . Його немає в сторіс останнім часом», "весільна сукня".

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