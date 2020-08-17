Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" показала себе в незвичайному ракурсі і розповіла про природу
На фото Марта позувала в купальнику, стоячи на березі водойми. Адамчук вирішила залишити плечі відкритими, а на шиї можна побачити ланцюжок з кулоном. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Красуня демонструвала себе і водойму, вода якого прямо блищала на сонечку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Природа-справжня любов", - підписала фотографію Марта.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Дуже красива", "чудова", "красуня", "Йога на природі", "Гарнюня".
Повідомлялося, що українська співачка Марта Адамчук вразила публіку одкровенням і ніжним відео.
Артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, в якому читає вірші Ліни Костенко і паморочиться перед камерою в вельми спокусливому образі.
Ми повідомляли, що популярна співачка, зірка" Квартал 95 " Еліна Мбані блиснула витонченою фігурою в красивому концертному платті.
Мбані була одягнена в синє плаття з незвичайним вирізом вгорі. Вона засвітила ідеальну зону декольте. Як відомо, красуня дуже худа, тому її ключиці і красиві тонкі руки просто зводять шанувальників з розуму.
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