Звезда студии «Квартал 95» Лали Эргемлидзе впечатлила фигурой в роскошном обтягивающем платье

Известная артистка «Вокального квартета» из «Женского квартала», ранее выступавшая в коллективе LALIKO, поделилась серией новых фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказала сама Лали, снимки были сделаны ее коллегой по «Кварталу» Мартой Адамчук. На фото красотка позирует на лестнице с красивыми фигурными перилами. На Лали узкое зеленое платье с юбкой чуть ниже колена и оригинальной отделкой в районе груди. Обтягивающий наряд позволяет артистке продемонстрировать свою стройную, подтянутую фигуру.

Лали чувственно позирует на лестнице, будто настоящая модель.

«Серия фотографий от Марты под названием «Я рядом/под/над/около/с лестницей». Очень фотогеничная лестница попалась», - подписала кадры исполнительница.

Ее поклонники не могли пройти мимо ярких кадров и принялись засыпать артистку лайками и эмодзи с сердечками.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук из «Женского Квартала» поделилась новым снимком в своем Инстаграм.

На фото Марта позирует на улице в гламурном наряде. На ней длинная пышная юбка серебристого цвета, красиво переливающаяся в свете фонарей, а также небольшой черный топик из полупрозрачной ткани. В просвечивающем наряде отчетливо виден черный бюстгальтер красотки. Свой шикарный образ Марта дополнила крупными украшениями.

«Со скоростью света», - подписала фото артистка.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.

Также Politeka писала, что горячая брюнетка из «Квартал 95» сверкнула формами в черном лифчике посреди улицы: «Какая красивая».