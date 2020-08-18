Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер покрутилася в обтягуючому комбінезоні
Шикарна Кайлі Дженнер заворожила своїми формами мільйони фанатів, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила показати достоїнства в облягаючому одязі без білизни.
Модель постала в комбінезоні на тонких бретельках. Легка тканина обтягнула великі груди знаменитості, а також тонку талію і стегна гарної форми.
Кайлі повернулася спиною до камери, засвітивши пікантний виріз. Величезний розріз чи не відкривав види на найінтимніше, при цьому підкресливши пружні сідниці.
Пікантні розрізи з боків брюк, давали зрозуміти, що красуня позує без білизни.
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Модель активно крутилася перед камерою, показуючи найапетитніші вигини.
При цьому не можна не відзначити, що модель була з довгим хвилястим волоссям, прибравши їх в невисокий хвостик.
Завершували образ різні прикраси і фірмовий макіяж.
"Кароока дівчина", - підписала фото Дженнер.
За 11 годин пост зібрав майже сім мільйонів лайків і багато коментарів.
"Вау, як заворожує", - написали користувачі мережі.
Користувачі мережі писали зірці, що вона шикарна і гідна тільки уваги і любові.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позує без білизни, прикривши значного розміру округлості руками. На голові у моделі красується капелюх з вуаллю. Сама зірка при цьому млосно дивиться в кадр.
Фотографію вона ніяк не підписала.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.
Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо.
Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер в невидимому бікіні без сорому вимазалася маслом перед камерою
А ще Politeka повідомляла, що апетитна Кайлі Дженнер відпила з келиха і відразу задерла сукню