Відома українська співачка Слава Камінська показала фотографії з колишнім чоловіком

Слава Камінська поділилась з підписниками в соціальній мережі зворушливими сімейними знімками, на яких також присутній її колишній чоловік Едгар. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Судячи з фотографій, Камінська вирішила вирушити на відпочинок в компанії своїх дітей и екс-коханого. Співачка зазначила, що її син дуже схожий на свого батька і підтвердила свої слова відповідним знімком.

Окрім того, зірка продемонструвала світлину, на якій вона позує з Еднгаром і дітьми, закутаними в блакитні рушники. Слава ніжно обіймає колишнього чоловіка за плече, що породило серед її аудиторії нову хвилю чуток про возз’єднання пари.

Камінська неодноразово заявляла, що підтримує з колишнім чоловіком теплі дружні стосунки. Жінка признавалась, що такий підхід на її думку є найменш травмуючим для дітей, яким важливо щоб батьки ладили між собою.

Однак підписники співачки все одно виразили надію на те, що Слава і Едгар збираються відновити свій шлюб. На думку деяких шанувальників солістки гурту «НеАнгели», чоловікові варто задуматись про повернення у сім’ю, поки в житті співачки не з’явився інший.

«Єдина пара, яку хотілось би возз’єднати», «Ідеальна сім’я! Миріться вже!», «Эд! Одумайся, поки Славу не забрали», «Ви маєте прекрасну сім’ю! 🥰Надіюсь скоро все стане на своє місце і ваш чоловік повернеться у родину», «Друзі, у вас же любов в очах! Ви-пара!!!! Миріться!!!!!»,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Камінська накинулася на журналістів через свої пластичні операції і романи: "Інтернет все пам'ятає".

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