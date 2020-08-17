Известная украинская певица Слава Каминская показала фотографии с бывшим мужем

Слава Каминская поделилась с подписчиками в социальной сети трогательными семейными снимками, на которых также присутствует ее бывший муж Эдгар. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Судя по фотографиям, Каминская решила отправиться на отдых в компании своих детей и экс-возлюбленного. Певица отметила, что ее сын очень похож на своего отца и подтвердила свои слова соответствующим снимком.

Кроме того, звезда продемонстрировала фотографию, на которой она позирует с Еднгаром и детьми, закутанными в голубые полотенца. Слава нежно обнимает бывшего мужа за плечо, что породило среди ее аудитории новую волну слухов о воссоединении пары.

Каминская неоднократно заявляла, что поддерживает с бывшим мужем теплые дружеские отношения. Женщина признавалась, что такой подход по ее мнению является наименее травмирующим для детей, которым важно чтобы родители ладили между собой.

Однако подписчики певицы все равно выразили надежду на то, что Слава и Эдгар собираются возобновить свой брак. По мнению некоторых поклонников солистки группы «Неангелы», мужчине стоит задуматься о возвращении в семью, пока в жизни певицы не появился другой.

"Единственная пара, которую хотелось бы воссоединить", " идеальная семья! Миритесь уже!", "Эд! Одумайся, пока Славу не забрали«, " У вас прекрасная семья! Надеюсь скоро все станет на свое место и ваш муж вернется в семью», «Ребята, у вас же любовь в глазах! Вы-пара!!!! Миритесь!!!!!»,- пишут в комментариях.

Напомним, что Каминская набросилась на журналистов из-за своих пластических операций и романов: "Интернет все помнит".

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