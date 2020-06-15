Зоряна учасниця дуету «Неангели» Слава Камінська вразила красою на прогулянці у весільній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Якщо шо ))) це було весільна сукня 5 років тому 🤣 чє добра дати ? Пляж ж?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Камінська позує в білому весільному платті, демонструючи бездоганну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Серед тих, кто лайкнув знімок Камінської, була й сценічна "мама" Верки Сердючки - акторка Інна Білоконь.

«Яка ж ти красива», «Блиннн.... Як можна таку жінку проміняти», «головне не у що одягнена), а що на душі і обличчі!) Я бачу щастя і це найголовніша одяг», «просто бомба», «Красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, солістка групи "Неангели" Слава Камінська здивувала шанувальників раптовим фото з новою «свекрухою».

у себе в Instagram красуня опублікувала фото з Наталкою Гордієнко, а в сториз – фото з її сином. З'ясувалося, що Гордієнко – мати відомих політиків Олександра і Сергія Кацуби. Сергій Кацуба був народним депутатом від Партії регіонів, а Олександр був депутатом Харківської міської ради. Судячи за профілем їх матері, вона підтримує партію Шарія.

Фото залишилося б непоміченим, якби Слава не залишили під ним провокаційну підпис.

Нагадаємо, що Камінський похвалився незвичайними розвагами в будинку колишньої дружини: "Вона так приваблює....".

Як повідомляла Politeka, Камінська накинулася на журналістів з-за своїх пластичних операцій і романів: "Інтернет все пам'ятає".

Також Politeka писала, що зухвала Камінська з «Неангелів» влаштувала стриптиз прямо на парковці: «Слава, тебе не впізнати».